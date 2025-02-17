Їй дуже личила ця сукня: Селена Гомес відвідала церемонію BAFTA у Лондоні

32-річна зірка відвідала церемонію вручення премії BAFTA 2025, що відбулася у Лондоні. Селена була цього разу під пильною увагою, оскільки її номінували у категорії "Найкраща акторка другого плану", проте вона поступилася перемогою своїй колегі з фільму "Емілія Перес" Зої Салдані.

Для червоної доріжки Селена обрала вбрання від французького бренду Schiaparelli. Її сукня розкішно обтискала фігуру і підкреслювала талію. Виконана вона була із сріблястої тканини, повністю розшитої бісером, лелітками та камінням, а також із чорного оксамиту, який прикрашав сукню у верхній частині.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Доповнила своє гламурне вбрання артистка безліччю коштовностей від Tiffany & Co., а також красивим макіяжем та простою зачіскою – стилісти зібрали її волосся та зробили проділ збоку. Також на безіменному пальці зірки була каблучка з великим діамантом від бренду Abril Barret, яку їй подарував коханий — музичний продюсер Бенні Бланко. Він освідчився Селені і підніс цю приголомшливу прикрасу огранювання "маркіз" після року стосунків. Каблучка була розроблена на індивідуальне замовлення для Селени. Цю прикрасу вона тепер не знімає.

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