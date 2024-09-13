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Їй дуже личить ця зачіска: Гайді Клум потрапила під приціл папараці в нетиповому для себе образі

Їй дуже личить ця зачіска: Гайді Клум потрапила під приціл папараці в нетиповому для себе образі

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Модель мала розкішний вигляд, і цей образ варто брати собі на замітку.

Гайді Клум – одна з тих розкішних жінок з яких хочеться брати приклад, адже її вбрання, макіяж та зачіски завжди ідеальні. Модель намагається не повторювати образи, оскільки практично щодня потрапляє під приціл папараці дорогою на знімання шоу America's Got Talent.

Під час однієї зі своїх появ на вулиці Клум продемонструвала чергове жіночне вбрання. Вона поєднала білу лаконічну повсякденну майку з чорною спідницею на ґудзиках та з кишенями.

Клум доповнила образ чорно-золотистими босоніжками, сумкою Chanel і набором золотих прикрас. Цікавою була зачіска моделі, оскільки вона накрутила волосся та зібрала у "мальвінку". Таке укладання дуже личило зірці і виглядало романтично.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Сумки від Chanel явно перемістилися у Клум у статус улюблених, адже вона з ними з'являлася раніше не раз. Цей аксесуар вона поєднує з різними вбраннями. Раніше Клум частіше доповнювала образи сумками Birkin від Hermes, яких у неї величезна колекція різних кольорів.

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