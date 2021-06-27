Їй два місяці: дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка зворушила шанувальників милими фото з донькою

Даша Хлистун показала нові знімки з першої фотосесії їхньої доньки.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — опублікувала в Instagram нові чорно-білі світлини з першої фотосесії їхньої доньки Аріани. Дівчинці сьогодні, 27 червня, виповнилося 2 місяці.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

У підписі до фото молода мама написала: "Два місяці цьому Щастю. Як я рада бути твоєю мамою, моя найкраща дівчинко. Дякую, що обрала нас з Татом".

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Знімки зворушили фоловерів Даші.

"Дуже душевне фото", "Сім'я красива. Малятку здоров'я", "Класна.. вітаємо! Нехай росте здоровою і щасливою красуня!", "Які ви солодкі", "Ви прекрасні! Будьте здорові та щасливі", "Вітаємо нашу принцесу. Далі все більше і більше насолоди від цієї крихітки", "Яка прекрасна, щастя вам", — написали вони під фото.

Хлистун показала ще один знімок, на якому дівчинка мило усміхається і дивиться в камеру.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

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