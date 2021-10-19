Їй личить: 16-річна дочка Анджеліни Джолі одягла її сукню на червону доріжку

Дочка акторки вдихнула нове життя у старе вбрання.

Анджеліна Джолі з'явилася вчора на червоній доріжці в компанії своїх дітей. Сім'я прийшла до кінотеатру Долбі в Лос-Анджелесі на прем'єрний показ фільму "Вічні", в якому багатодітна мама зіграла одну з головних ролей.

Анджеліна Джолі / Getty Images

Сама зірка вибрала для заходу бежеву сукню без бретелей від Balmain і мала розкішний вигляд. Але також виділилася і 16-річна дочка знаменитості Захара, адже одягла на захід сукню від бренду Elie Saab своєї мами, в якому Анджеліна сяяла перед камерами 2014 року на "Оскарі".

Анджеліна Джолі / Getty Images

Довге вбрання багато розшите бісером і лелітками, а на декольте і рукавах вишивка нагадує промені. Захара невисока дівчина, тому сукню для неї трохи вкоротили за довжиною і в рукавах. Свій образ вона доповнила сережками-пусетами і зачіскою.

Дочка Анджеліни Джолі / Getty Images

З усіх дітей Джолі Захара явно найбільше любить світські заходи, адже її з мамою бачать досить часто. Наприклад, минулого місяця вони відвідали щорічну церемонію Variety Power Of Women, яку проводять журнал Variety і телеканал Liferime.

Анджеліна Джолі і її дочка Захара / Associated Press

Захара прийомна дочка Анджеліни і в сім'ї акторки з'явилася, коли їй було лише шість місяців. Батьківщина цієї чарівної дівчини Ефіопія. Нагадаємо, що експодружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт є також батьками Меддокса, Пакса, Шайло і близнят Вів'єн і Нокса.

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