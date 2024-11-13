Їй личить: Анджеліну Джолі сфотографували у довгій сукні та з новою зачіскою

Її образ був простим, елегантним та дуже жіночним.
Голлівудська суперзірка — акторка Анджеліна Джолі — потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Її сфотографували з режисером Пабло Ларраїном, який є автором біографічного фільму за її участі під назвою "Марія".
Акторка була того вечора у вбранні чорного кольору. Вона віддала перевагу довгій сукні зі складками, підкресленою талією та V-подібним декольте. Від свого улюбленого одягу — пальта чи тренчу — вона відмовилася цього разу і одягла, щоб не замерзнути чорну оксамитову накидку з квітковим візерунком.
Анджеліна доповнила образ діамантовими прикрасами, вечірнім макіяжем та романтичною зачіскою із заколотими позаду пасмами волосся.
Це фото було зроблено буквально наступного дня після того, як актору помітили у оксамитовому вбранні та тренчі на вулиці. У такому одязі вона сходила на показ фільму.
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