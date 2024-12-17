Їй личить цей стиль: Памела Андерсон вийшла у світ у повністю в'язаному вбранні від Chanel

Акторка та модель, яка прославилася роллю у серіалі 90-х "Рятувальники Малібу", не перестає дивувати та захоплювати.
57-річна Памела Андерсон відвідала обід у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі. На цьому заході вона знову продемонструвала лаконічне вбрання, але цього разу на ній був тоталлук від Модного дому Chanel.
Памела поєднала твідові штани відтінку топленого молока, а також сорочку та візерунковий светр білого кольору з манжетами. Образ для заходу вона доповнила білою сумкою із золотистими ремінцями-ланцюжками та культовими туфлями із чорним мисом.
Макіяжу в неї на обличчі, як і раніше, не було — акторка давно від нього відмовилася на користь натуральній красі. Єдина деталь луку, яку вона не змінює, її брови-нитки.
Але можна побачити, що Памела змінила зачіску і відрізала чубчик. Вперше так на публіці вона з'явилася у Західному Голлівуді, де відбувся спеціальний показ фільму "Остання танцівниця". Що цікаво, тоді на ній була коричнева сукня-кейп від Bottega Veneta з колекції осінь-зима 2024. Креативний директор цього бренду – 40-річний Матьє Блазі – нещодавно повідомив, що йде з нього до Chanel.
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