Їй личить цей стиль: Памела Андерсон вийшла у світ у повністю в'язаному вбранні від Chanel

Акторка та модель, яка прославилася роллю у серіалі 90-х "Рятувальники Малібу", не перестає дивувати та захоплювати.

57-річна Памела Андерсон відвідала обід у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі. На цьому заході вона знову продемонструвала лаконічне вбрання, але цього разу на ній був тоталлук від Модного дому Chanel.

Памела поєднала твідові штани відтінку топленого молока, а також сорочку та візерунковий светр білого кольору з манжетами. Образ для заходу вона доповнила білою сумкою із золотистими ремінцями-ланцюжками та культовими туфлями із чорним мисом.

Макіяжу в неї на обличчі, як і раніше, не було — акторка давно від нього відмовилася на користь натуральній красі. Єдина деталь луку, яку вона не змінює, її брови-нитки.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Але можна побачити, що Памела змінила зачіску і відрізала чубчик. Вперше так на публіці вона з'явилася у Західному Голлівуді, де відбувся спеціальний показ фільму "Остання танцівниця". Що цікаво, тоді на ній була коричнева сукня-кейп від Bottega Veneta з колекції осінь-зима 2024. Креативний директор цього бренду – 40-річний Матьє Блазі – нещодавно повідомив, що йде з нього до Chanel.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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