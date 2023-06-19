Їй личить: Дженніфер Лопес змінила зачіску

Дженніфер Лопес вирішила поекспериментувати із зовнішністю – вона змінила зачіску. Що з цього вийшло, артистка показала в Instagram.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Джен обрізала чубчик і змінила колір волосся. Перукар Лоренцо Мартін уклав волосся Лопес у гарні локони. Свій лук зірка доповнила макіяжем із акцентом на рожевих рум'янах та білою сорочкою у смужку.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, на прем'єру супергеройсьокого фільму "Флеш" Дженніфер Лопес з'явилася у двоколірній сукні від Gucci із сексуальним декольте.

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