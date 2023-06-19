Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Їй личить: Дженніфер Лопес змінила зачіску

Їй личить: Дженніфер Лопес змінила зачіску

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
6437
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Їй личить: Дженніфер Лопес змінила зачіску

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Попдіва продемонструвала новий імідж.

Дженніфер Лопес вирішила поекспериментувати із зовнішністю – вона змінила зачіску. Що з цього вийшло, артистка показала в Instagram.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Джен обрізала чубчик і змінила колір волосся. Перукар Лоренцо Мартін уклав волосся Лопес у гарні локони. Свій лук зірка  доповнила макіяжем із акцентом на рожевих рум'янах та білою сорочкою у смужку.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, на прем'єру супергеройсьокого фільму "Флеш" Дженніфер Лопес з'явилася у двоколірній сукні від Gucci із сексуальним декольте.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
6437
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація