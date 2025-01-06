Їй личить: Емма Стоун кардинально змінила імідж і вийшла на червону доріжку з трендовою зачіскою піксі

Зірку було важко впізнати у цьому образі.

Оскароносна акторка Емма Стоун усіх здивувала на червоній доріжці "Золотого глобуса", оскільки вийшла на публіку із новою зачіскою. Вона зробила стрижку піксі.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

На Еммі також була довга сукня від Louis Vuitton червоного кольору, яка не мала бретельок, талію прикрашав широкий атласний пояс з бантом, а спідниця була виконана у вигляді тюльпана і мала кілька складок на стегнах.

Образ акторки був дуже ніжним та витонченим. Також вона доповнила вбрання гарним макіяжем та оригінальними сережками.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Схоже, що зважилася на такі кардинальні зміни у зовнішності вона заради ролі у фільмі "Бугонія", який зняв Йоргос Лантімос. Раніше на подібний кардинальний крок також пішла акторка Зої Дойч – вона теж зробила стрижку піксі, щоб зіграти акторку Джин Сіберг, яка носила таку зачіску.

Зої Дойч / Фото: Getty Images

Джин Сіберг — американська акторка, яка багато працювала у Франції, де, знімавшись у фільмах таких режисерів як Жан-Люк Годар та Клод Шаброль, стала одним із символів французької нової хвилі. З фільмів за її участю найвідоміша кінокартина "На останньому подиху".

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