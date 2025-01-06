Їй личить: Емма Стоун кардинально змінила імідж і вийшла на червону доріжку з трендовою зачіскою піксі

Зірку було важко впізнати у цьому образі.
Оскароносна акторка Емма Стоун усіх здивувала на червоній доріжці "Золотого глобуса", оскільки вийшла на публіку із новою зачіскою. Вона зробила стрижку піксі.
На Еммі також була довга сукня від Louis Vuitton червоного кольору, яка не мала бретельок, талію прикрашав широкий атласний пояс з бантом, а спідниця була виконана у вигляді тюльпана і мала кілька складок на стегнах.
Образ акторки був дуже ніжним та витонченим. Також вона доповнила вбрання гарним макіяжем та оригінальними сережками.
Схоже, що зважилася на такі кардинальні зміни у зовнішності вона заради ролі у фільмі "Бугонія", який зняв Йоргос Лантімос. Раніше на подібний кардинальний крок також пішла акторка Зої Дойч – вона теж зробила стрижку піксі, щоб зіграти акторку Джин Сіберг, яка носила таку зачіску.
Джин Сіберг — американська акторка, яка багато працювала у Франції, де, знімавшись у фільмах таких режисерів як Жан-Люк Годар та Клод Шаброль, стала одним із символів французької нової хвилі. З фільмів за її участю найвідоміша кінокартина "На останньому подиху".
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