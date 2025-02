Їй личить: красуня Кейт Гадсон з'явилася на публіці у прозорій спідниці кольору шоколаду

Зірка популярної романтичної комедії "Як позбутися хлопця за 10 днів", — акторка Кейт Гадсон — з'явилася в Нью-Йорку. Знаменитість сфотографували дорогою на інтерв'ю.

Кейт обрала вбрання в коричневих відтінках, яке було підібрано в хіпіестетиці. Вона поєднала прозору довгу спідницю та шкіряну коротку куртку з ґудзиками та поясом. Завершували цю лук оригінальна сумка на довгій ручці, сережки з великим камінням та гарне укладання.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Потім Кейт з'явилася на програмі "Нічне шоу з Джиммі Феллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Там вона продемонструвала цікаву блузу з розрізом спереду та довгу спідницю у принт.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

У програмі артистка розповіла про те, як здивувала свою маму піснею Right On Time, яку вона написала для неї, про те, як Тейлор Свіфт одягла куртку в стилі Penny Lane від Almost Famous, скопіювавши так давній образ Кейт.

