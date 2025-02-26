Їй личить: красуня Кейт Гадсон з'явилася на публіці у прозорій спідниці кольору шоколаду

Відома акторка продемонструвала вбрання у хіпіестетиці.
Зірка популярної романтичної комедії "Як позбутися хлопця за 10 днів", — акторка Кейт Гадсон — з'явилася в Нью-Йорку. Знаменитість сфотографували дорогою на інтерв'ю.
Кейт обрала вбрання в коричневих відтінках, яке було підібрано в хіпіестетиці. Вона поєднала прозору довгу спідницю та шкіряну коротку куртку з ґудзиками та поясом. Завершували цю лук оригінальна сумка на довгій ручці, сережки з великим камінням та гарне укладання.
Потім Кейт з'явилася на програмі "Нічне шоу з Джиммі Феллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Там вона продемонструвала цікаву блузу з розрізом спереду та довгу спідницю у принт.
У програмі артистка розповіла про те, як здивувала свою маму піснею Right On Time, яку вона написала для неї, про те, як Тейлор Свіфт одягла куртку в стилі Penny Lane від Almost Famous, скопіювавши так давній образ Кейт.
Читайте також:
- У сережках-люстрах та сукні з голою спиною: Кейт Гадсон викликала фурор вбранням на церемонії
- У розкішному кольє та пишній сукні з квітами: Кейт Гадсон зачарувала вечірнім образом на премії
- У зеленому костюмі та з келихом вина: Кейт Гадсон показала, як вбирала ялинку