Їй личить: Олівія Вайлд сяяла в ефектному вбранні на кінофестивалі в Саудівській Аравії

40-річна зірка серіалу "Доктор Гаус" з'явилася серед гостей Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі, що зараз триває у Саудівській Аравії.

Акторка Олівія Вайлд прибула на заході перед прем'єрою картини In Conversation, а також взяла участь у її обговоренні.

Спочатку Олівія вийшла до фотографів у червоному оверсайз костюмі, який складався з блейзера та штанів-палацо. Її яскравий лук був від бренду Sport Max, а носила костюм вона із туфлями від Sergio Rossi.

Волосся Вайлд зібрала в низький хвіст, одягла кілька лаконічних прикрас та зробила простий макіяж.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Потім Олівія вийшла на червону доріжку, але вже в кардинально іншому вбранні. Акторка одягла довгу білу сукню-бюстьє зі складками на ліфі, зробила зачіску та макіяж.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Оригінальним доповненням доповненням образу стали браслети-манжети від ювелірного бренду Tiffany & Co. Прикраси акторки були виконані у золоті.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що теж любила і носила браслети-манжети колишня перша леді США Жаклін Кеннеді. Її прикраси були від бренду Van Cleef&Arpels.

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