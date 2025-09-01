ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Їй личить: Алісія Сільверстоун сяяла у Венеції в чорній сукні з квітами на подолі

Акторка Алісія Сільверстоун, яку багато хто пам’ятає за фільмом «Безголові» і кліпам рокгурту Aerosmith, прилетіла в Італію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Алісія Сільверстоун

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Зірка вийшла на червону доріжку 82-го Венеційського кінофестивалю, який стартував 27 серпня.

Вона відвідала прем’єрний показ фільму «Батько, мати, сестра, брат», в якому головні ролі зіграли Кейт Бланшетт, Адам Драйвер і зірка серіалу «Теорія великого вибуху» Маїм Бялік.

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Сільверстоун вийшла на червону доріжку в чорній мінісукні-бюстьє. Вбрання було приталеним і з красивим романтичним оздобленням на спідниці у вигляді великих квітів. Це вбрання вона доповнила гламурними туфлями з бантами, стразами й ремінцями. З прикрас Алісія одягла лаконічні вироби з діамантами.

Раніше вона також вийшла на червону доріжку, але в день презентації фільму «Бугонія». Того разу її образ був більш стриманішим, оскільки вона одягла довгу закриту сукню від Prada, яку доповнила прикрасами від Crivelli і срібними босоніжками на платформі теж від Prada.

Алісія Сільверстоун / © Associated Press

Алісія Сільверстоун / © Associated Press

Також акторку заскочили папарці на пірсі у Венеції. Алісія Сільверстоун одягла смарагдову сукню з шовкового атласу з декольте, в якій мала приголомшливий вигляд.

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie