Їй личить: Алісія Сільверстоун сяяла у Венеції в чорній сукні з квітами на подолі
Акторка Алісія Сільверстоун, яку багато хто пам’ятає за фільмом «Безголові» і кліпам рокгурту Aerosmith, прилетіла в Італію.
Зірка вийшла на червону доріжку 82-го Венеційського кінофестивалю, який стартував 27 серпня.
Вона відвідала прем’єрний показ фільму «Батько, мати, сестра, брат», в якому головні ролі зіграли Кейт Бланшетт, Адам Драйвер і зірка серіалу «Теорія великого вибуху» Маїм Бялік.
Сільверстоун вийшла на червону доріжку в чорній мінісукні-бюстьє. Вбрання було приталеним і з красивим романтичним оздобленням на спідниці у вигляді великих квітів. Це вбрання вона доповнила гламурними туфлями з бантами, стразами й ремінцями. З прикрас Алісія одягла лаконічні вироби з діамантами.
Раніше вона також вийшла на червону доріжку, але в день презентації фільму «Бугонія». Того разу її образ був більш стриманішим, оскільки вона одягла довгу закриту сукню від Prada, яку доповнила прикрасами від Crivelli і срібними босоніжками на платформі теж від Prada.
Також акторку заскочили папарці на пірсі у Венеції. Алісія Сільверстоун одягла смарагдову сукню з шовкового атласу з декольте, в якій мала приголомшливий вигляд.
