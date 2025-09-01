Їй личить: Алісія Сільверстоун сяяла у Венеції в чорній сукні з квітами на подолі

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Зірка вийшла на червону доріжку 82-го Венеційського кінофестивалю, який стартував 27 серпня.

Вона відвідала прем’єрний показ фільму «Батько, мати, сестра, брат», в якому головні ролі зіграли Кейт Бланшетт, Адам Драйвер і зірка серіалу «Теорія великого вибуху» Маїм Бялік.

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Сільверстоун вийшла на червону доріжку в чорній мінісукні-бюстьє. Вбрання було приталеним і з красивим романтичним оздобленням на спідниці у вигляді великих квітів. Це вбрання вона доповнила гламурними туфлями з бантами, стразами й ремінцями. З прикрас Алісія одягла лаконічні вироби з діамантами.

Раніше вона також вийшла на червону доріжку, але в день презентації фільму «Бугонія». Того разу її образ був більш стриманішим, оскільки вона одягла довгу закриту сукню від Prada, яку доповнила прикрасами від Crivelli і срібними босоніжками на платформі теж від Prada.

Алісія Сільверстоун / © Associated Press

Також акторку заскочили папарці на пірсі у Венеції. Алісія Сільверстоун одягла смарагдову сукню з шовкового атласу з декольте, в якій мала приголомшливий вигляд.

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.