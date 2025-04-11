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- Шоу-бізнес
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Їй личить: ефектна Талія Шторм прийшла у лимонній сукні на VIP-захід
26-річна британська співачка та світська левиця Талія Сторм продемонструвала оригінальне вбрання на червоній доріжці.
На VIP-показі нового шоу в Лос-Анджелесі вона сяяла у сукні лимонного кольору. Талія носила мереживну сукню від досить не дорогого бренду Generation Outcast Clothing.
Вона мала глибоке декольте, галтер, а також вирізи на талії. Образ британка доповнила сріблястими аксесуарами: сумкою від Chanel, гламурними босоніжками з камінням, годинником на зап’ясті та діамантами.
Волосся Талія зібрала у високу зачіску і зробила трендовий макіяж губ, оскільки обвела їх олівцем і нанесла блиску. На її руці також можна побачити браслет The Love від Cartier.
Вартість сукні, як у Сторм, становить близько 3 тисячі гривень.