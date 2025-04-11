ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Їй личить: ефектна Талія Шторм прийшла у лимонній сукні на VIP-захід

26-річна британська співачка та світська левиця Талія Сторм продемонструвала оригінальне вбрання на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Талія Сторм

Талія Сторм / © Getty Images

На VIP-показі нового шоу в Лос-Анджелесі вона сяяла у сукні лимонного кольору. Талія носила мереживну сукню від досить не дорогого бренду Generation Outcast Clothing.

Вона мала глибоке декольте, галтер, а також вирізи на талії. Образ британка доповнила сріблястими аксесуарами: сумкою від Chanel, гламурними босоніжками з камінням, годинником на зап’ясті та діамантами.

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Волосся Талія зібрала у високу зачіску і зробила трендовий макіяж губ, оскільки обвела їх олівцем і нанесла блиску. На її руці також можна побачити браслет The Love від Cartier.

Вартість сукні, як у Сторм, становить близько 3 тисячі гривень.

Сукня, як у Талії Сторм

Сукня, як у Талії Сторм

Талія Сторм / © Associated Press

Талія Сторм / © Associated Press

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм/Instagram Талії Сторм

Талія Сторм/Instagram Талії Сторм

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Associated Press

Талія Сторм / © Associated Press

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Associated Press

Талія Сторм / © Associated Press

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм_1 / © Getty Images

© Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Талія Сторм_3 / © Getty Images

© Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Талия Сторм_3 / © Associated Press

© Associated Press

Талия Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

© Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie