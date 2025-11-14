ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Їй личить: Гайді Клум у сукні з великими рожевими квітами отримала нагороду в рідній країні

Вона щоразу вражає своїми красивими та оригінальними сукнями. Для отримання престижної премії зірка обрала по-особливому розкішну сукню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум прилетіла в Німеччину, де їй вручили престижну премію «Бембі» в категорії «Розваги» — журі високо відзначило її прихильність принципам різноманітності та інклюзивності. За словами організації, супермодель «показує, що успіх і людяність не є взаємовиключними поняттями».

Для важливого дня Гайді обрала особливу сукню. Модель вийшла на червону доріжку в скульптурній сукні з оптичною ілюзією, щоб отримати нагороду в Мюнхені. Вона була одягнена в чорну сукню від Elie Saab з колекції осінь-зима 2025 Haute Couture, яка не лише виконана з фактурної тканини, а й оздоблена аплікаціями у вигляді рожевих квітів. Також вбрання прикрашав довгий об’ємний шлейф.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді розпустила світле волосся, зробила макіяж очей у стилі «смокі айс» і нафарбувала губи блиском.

«Так, мені 50, але я ще далека від смерті! Я просто люблю яскраві, помітні речі. Можливо, колись це зміниться, але остаточне рішення буде за мною», — сказала Гайді якось про свій стиль в інтерв’ю виданню Glamour UK.

Це був перший вихід у світ легенди після того, як вона знову всіх шокувала своїм костюмом на Гелловін. Нагадаємо, що Клум вбралася Медузою і прикрасила волосся зміями — це був феєричний вихід у світ.

Гайді Клум у костюмі / © Associated Press

Гайді Клум у костюмі / © Associated Press

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie