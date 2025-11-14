Їй личить: Гайді Клум у сукні з великими рожевими квітами отримала нагороду в рідній країні

Гайді Клум / © Getty Images

Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум прилетіла в Німеччину, де їй вручили престижну премію «Бембі» в категорії «Розваги» — журі високо відзначило її прихильність принципам різноманітності та інклюзивності. За словами організації, супермодель «показує, що успіх і людяність не є взаємовиключними поняттями».

Для важливого дня Гайді обрала особливу сукню. Модель вийшла на червону доріжку в скульптурній сукні з оптичною ілюзією, щоб отримати нагороду в Мюнхені. Вона була одягнена в чорну сукню від Elie Saab з колекції осінь-зима 2025 Haute Couture, яка не лише виконана з фактурної тканини, а й оздоблена аплікаціями у вигляді рожевих квітів. Також вбрання прикрашав довгий об’ємний шлейф.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді розпустила світле волосся, зробила макіяж очей у стилі «смокі айс» і нафарбувала губи блиском.

«Так, мені 50, але я ще далека від смерті! Я просто люблю яскраві, помітні речі. Можливо, колись це зміниться, але остаточне рішення буде за мною», — сказала Гайді якось про свій стиль в інтерв’ю виданню Glamour UK.

Це був перший вихід у світ легенди після того, як вона знову всіх шокувала своїм костюмом на Гелловін. Нагадаємо, що Клум вбралася Медузою і прикрасила волосся зміями — це був феєричний вихід у світ.

Гайді Клум у костюмі / © Associated Press