Їй личить: лауреатка "Оскара" Емма Стоун вийшла на червону доріжку в ніжному вбранні від Louis Vuitton

Голлівудська зірка і лауреатка «Оскара» Емма Стоун з’явилася на презентації фільму «Бугонія» в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Вона, як амбасадорка бренду Louis Vuitton, знову обрала вбрання від цього Модного дому, яке створив Ніколя Жескьєр для колекції весна-літо 2026.

Сукня була довгою, прямою і трохи прозорою. Вона мала тонкі бретельки, а на спідниці вбрання прикрашали декоративні рюші. Емма доповнила вбрання кількома дуже лаконічними прикрасами і макіяжем. Волосся акторці стилісти зібрали в зачіску.

Також Емма не пропустила показ нової колекції улюбленого бренду в Парижі. Зірку сфотографували, коли вона йшла на шоу. На акторці була трикотажна сукня в рубчик з драпуванням, яку вона доповнила болеро з довгими рукавами, великим коміром і підплічниками.

