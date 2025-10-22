- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
Їй личить: лауреатка "Оскара" Емма Стоун вийшла на червону доріжку в ніжному вбранні від Louis Vuitton
Сукня була трохи прозорою, але водночас не мало зухвалого вигляду. Акторці це вбрання однозначно личило.
Голлівудська зірка і лауреатка «Оскара» Емма Стоун з’явилася на презентації фільму «Бугонія» в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Вона, як амбасадорка бренду Louis Vuitton, знову обрала вбрання від цього Модного дому, яке створив Ніколя Жескьєр для колекції весна-літо 2026.
Сукня була довгою, прямою і трохи прозорою. Вона мала тонкі бретельки, а на спідниці вбрання прикрашали декоративні рюші. Емма доповнила вбрання кількома дуже лаконічними прикрасами і макіяжем. Волосся акторці стилісти зібрали в зачіску.
Також Емма не пропустила показ нової колекції улюбленого бренду в Парижі. Зірку сфотографували, коли вона йшла на шоу. На акторці була трикотажна сукня в рубчик з драпуванням, яку вона доповнила болеро з довгими рукавами, великим коміром і підплічниками.