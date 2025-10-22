ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Їй личить: лауреатка "Оскара" Емма Стоун вийшла на червону доріжку в ніжному вбранні від Louis Vuitton

Сукня була трохи прозорою, але водночас не мало зухвалого вигляду. Акторці це вбрання однозначно личило.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емма Стоун

Емма Стоун / © Associated Press

Голлівудська зірка і лауреатка «Оскара» Емма Стоун з’явилася на презентації фільму «Бугонія» в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Вона, як амбасадорка бренду Louis Vuitton, знову обрала вбрання від цього Модного дому, яке створив Ніколя Жескьєр для колекції весна-літо 2026.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Сукня була довгою, прямою і трохи прозорою. Вона мала тонкі бретельки, а на спідниці вбрання прикрашали декоративні рюші. Емма доповнила вбрання кількома дуже лаконічними прикрасами і макіяжем. Волосся акторці стилісти зібрали в зачіску.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Також Емма не пропустила показ нової колекції улюбленого бренду в Парижі. Зірку сфотографували, коли вона йшла на шоу. На акторці була трикотажна сукня в рубчик з драпуванням, яку вона доповнила болеро з довгими рукавами, великим коміром і підплічниками.

Емма Стоун на показі Louis Vuitton у Парижі / © Associated Press

Емма Стоун на показі Louis Vuitton у Парижі / © Associated Press

Образи акторки Емми Стоун (23 фото)

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун і Райан Гослінг на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емма Стоун і Райан Гослінг на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун на фотоколлі фільму / © Getty Images

Емма Стоун на фотоколлі фільму / © Getty Images

Емма Стоун / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_4 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_2 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_3 / © Getty Images

© Getty Images

Емма Стоун_4 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_2 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie