- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
Їй личить: Наомі Воттс в елегантній сукні від Schiaparelli сяяла на прем'єрі серіалу
Акторка зіграла в одному серіалі з Кім Кардашян.
Наомі Воттс відвідала світову прем’єру серіалу Hulu «Все чесно», яка відбулася в Лос-Анджелесі. Вона зіграла в цьому проєкті одну з головних ролей, тому вийшла на червону доріжку.
Наомі одягла творіння талановитого модельєра Деніела Роузберрі — креативного директора Модного дому Schiaparelli. Ця сукня була створена для кутюрної колекції осінь-зима 2025.
Вбрання мало чорний верх з оригінальної тканини, а також шовкову спідницю перлового кольору. Наомі доповнила образ діамантовими прикрасами.
Прийшла акторка на прем’єру з чоловіком Біллі Крудапом. Вони позували для фото разом і обіймалися.
Також на прем’єрі з’явилася в сукні від Schiaparelli Кім Кардаяшян, яка тепер теж акторка і також зіграла в цьому серіалі з Наомі. Сукня мала горловину-галтер, а також американську пройму. Водночас талію зірки ідеально підкреслювалась завдяки фасону, а ось спідниця була складного таупового кольору та мала багато складок, драпірувань і шлейф.
У центрі сюжету серіалу «Все чесно» група жінок-адвокатів, які спеціалізуються на шлюборозлучних процесах. Вони наважуються піти з юридичної фірми, в якій керують чоловіки, і відкривають власну компанію.