Їй личить: Наомі Воттс в елегантній сукні від Schiaparelli сяяла на прем'єрі серіалу

Акторка зіграла в одному серіалі з Кім Кардашян.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наомі Воттс

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс відвідала світову прем’єру серіалу Hulu «Все чесно», яка відбулася в Лос-Анджелесі. Вона зіграла в цьому проєкті одну з головних ролей, тому вийшла на червону доріжку.

Наомі одягла творіння талановитого модельєра Деніела Роузберрі — креативного директора Модного дому Schiaparelli. Ця сукня була створена для кутюрної колекції осінь-зима 2025.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Вбрання мало чорний верх з оригінальної тканини, а також шовкову спідницю перлового кольору. Наомі доповнила образ діамантовими прикрасами.

Прийшла акторка на прем’єру з чоловіком Біллі Крудапом. Вони позували для фото разом і обіймалися.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Також на прем’єрі з’явилася в сукні від Schiaparelli Кім Кардаяшян, яка тепер теж акторка і також зіграла в цьому серіалі з Наомі. Сукня мала горловину-галтер, а також американську пройму. Водночас талію зірки ідеально підкреслювалась завдяки фасону, а ось спідниця була складного таупового кольору та мала багато складок, драпірувань і шлейф.

Гленн Клоуз, Сара Полсон, Теяна Тейлор, Кім Кардашян, Нісі Неш, Наомі Воттс і Кріс Дженнер / © Associated Press

Гленн Клоуз, Сара Полсон, Теяна Тейлор, Кім Кардашян, Нісі Неш, Наомі Воттс і Кріс Дженнер / © Associated Press

У центрі сюжету серіалу «Все чесно» група жінок-адвокатів, які спеціалізуються на шлюборозлучних процесах. Вони наважуються піти з юридичної фірми, в якій керують чоловіки, і відкривають власну компанію.

