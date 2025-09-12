Їй личить цей колір: Джессіка Честейн у ліловій сукні Gucci відвідала світський захід

Джессіка Честейн / © Associated Press

Голлівудська зірка Джессіка Честейн з’явилася серед гостей світського заходу — вечері, що проводиться компанією Kering. Мета цього VIP-заходу — зібрати кошти на підтримку організацій, що борються з гендерним насильством щодо жінок.

Джессіка вже традиційно з’явилася у вбранні від Модного дому Gucci. Акторка впродовж багатьох років співпрацює з брендом і часто одягає його на важливі заходи і червоні доріжки. Цього разу вона обрала довгу і гламурну сукню лілового кольору, яка підкреслювала груди і талію, а також мала довгий шлейф.

Вбрання було повністю прикрашене стразами і квітковим мереживом, а під грудьми у нього була прозора вставка тканини.

Макіяж акторка зробила яскравий: візажисти використовували помаду кольору фуксії, тіні з блискітками в колір сукні, а також яскраві рум’яна. Образ вийшов свіжим і гламурним.

Нагадаємо, що сукню схожого кольору акторка вже носила раніше. 2023 року вона вийшла на червону доріжку кінофестивалю в сукні з драпуванням від Модного дому Del Core, заснованого 2020 року Даніелем Дель Кором. Сукня була з колекції весна-літо 2024.

