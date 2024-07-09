То була випадкова сукня: Кортні Кардашян згадала своє перше вбрання для церемонії "Еммі"

Зірка розповіла про свій старий образ.
Американська зірка реалітішоу Кортні Кардашян була серед гостей церемонії "Еммі" і виходила на червону доріжку лише двічі. Перший її раз був 2009 року, і захід вона тоді відвідала з молодшою сестрою Кім Кардашян. Вдруге вона супроводжувала свого чоловіка — барабанника гурту Blink-182 Тревіса Баркера.
У новому епізоді 5 сезону серіалу "Кардашяни" показали, як Кортні збирається на "Еммі" з Тревісом. Під час підготовки вона згадала свій перший образ, у якому з'явилася на червоній доріжці 2009 року.
"Я була на "Еммі" 15 років тому, і образ був зовсім інакшим", — каже вона. "Я просто одягла випадкову сіру сукню — я навіть не знаю дизайнера, я навіть не знаю, де я її взяла або як я взагалі одяглася".
Її образ являв собою темно-сіру довгу сукню з декольте-серцем і бретельками, яку вона одягла на свій округлий живіт. Тоді вона була вагітна сином Мейсоном від тодішнього бойфренда Скотта Дисіка.
Під час епізоду вона зателефонувала сестрі Кім, щоб запитати її, чи може та згадати більше про церемонію. Під час розмови Кортні сказала, що Кім запросили з Раяном Сікрестом, і що та покликала її з собою, оскільки мала ще одне запрошення. Кортні сказала, що на самій церемонії не була присутня, а після червоної доріжки пішла. Кім також не згадала багато і не назвала дизайнера сукні сестри.
Також у серіалі вона розповіла, що ця поява на "Еммі" — перший її вихід на публіку після народження четвертої дитини. Зірка реалітішоу народила сина від барабанника американського гурту Blink-182 Тревіса Баркера восени 2023 року. Для пари малюк став першим спільним, адже вони мають дітей від попередніх стосунків.
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