То була випадкова сукня: Кортні Кардашян згадала своє перше вбрання для церемонії "Еммі"

Американська зірка реалітішоу Кортні Кардашян була серед гостей церемонії "Еммі" і виходила на червону доріжку лише двічі. Перший її раз був 2009 року, і захід вона тоді відвідала з молодшою сестрою Кім Кардашян. Вдруге вона супроводжувала свого чоловіка — барабанника гурту Blink-182 Тревіса Баркера.

У новому епізоді 5 сезону серіалу "Кардашяни" показали, як Кортні збирається на "Еммі" з Тревісом. Під час підготовки вона згадала свій перший образ, у якому з'явилася на червоній доріжці 2009 року.

"Я була на "Еммі" 15 років тому, і образ був зовсім інакшим", — каже вона. "Я просто одягла випадкову сіру сукню — я навіть не знаю дизайнера, я навіть не знаю, де я її взяла або як я взагалі одяглася".

Кортні Кардашян / Фото: Associated Press

Її образ являв собою темно-сіру довгу сукню з декольте-серцем і бретельками, яку вона одягла на свій округлий живіт. Тоді вона була вагітна сином Мейсоном від тодішнього бойфренда Скотта Дисіка.

Кортні та Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Під час епізоду вона зателефонувала сестрі Кім, щоб запитати її, чи може та згадати більше про церемонію. Під час розмови Кортні сказала, що Кім запросили з Раяном Сікрестом, і що та покликала її з собою, оскільки мала ще одне запрошення. Кортні сказала, що на самій церемонії не була присутня, а після червоної доріжки пішла. Кім також не згадала багато і не назвала дизайнера сукні сестри.

Кортні Кардашян / Фото: Associated Press

Також у серіалі вона розповіла, що ця поява на "Еммі" — перший її вихід на публіку після народження четвертої дитини. Зірка реалітішоу народила сина від барабанника американського гурту Blink-182 Тревіса Баркера восени 2023 року. Для пари малюк став першим спільним, адже вони мають дітей від попередніх стосунків.

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