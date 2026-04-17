Їй неймовірно пасує: Аманда Сейфрід у коктейльній сукні з кристалами сяяла на заході

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Реклама

Акторка Аманда Сейфрід, за участі якої нещодавно вийшов гучний фільм «Служниця», прийшла на презентацію нової колекції ювелірного бренду Tiffany & Co., амбасадоркою якого вона є протягом багатьох років.

Для Сейфрід знаменита зіркова стилістка Елізабет Стюарт підібрала гламурну коктейльну мінісукню від бренду Oscar de la Renta, яка мала глибоке декольте, довгі рукави та розкльошену спідницю.

Сукня акторки була повністю вкрита вишивкою кристалами, візерунок яких нагадував квіти.

Реклама

Аманда також доповнила сукню срібними босоніжками від Gianvito Rossi та, звісно ж, коштовностями від Tiffany & Co. з діамантами і сапфірами, які неймовірно сяяли і доповнювали її сукню.

