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- Шоу-бізнес
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Їй пасує: акторк Елізабет Герлі з’явилася на червоній доріжці у сукні кольору теракоту
Акторка просто сяяля, адже компанію на заході їй склав єдиний син.
Акторка Елізабет Герлі мала неймовірний вигляд у яскравій сукні, коли прийшла на прем’єру фільму «Вбивство між друзями», який презентували у Великій Британії. Захід відбувся у готелі, а Герлі постала перед фотографами зі своїм сином-красенем Деміаном.
Акторка була одягнена у терракотову сукню з декольте, рукавами і драпуванням. Вбрання Елізабет доповнила яскравими помаранчевими босоніжками на підборах, золотим клатчем-коробкою і окулярами з великими лінзами. На шиї зірки сяяв великий діамант.
Деміан же обрав для появи на червоній доріжці стильний костюм з піджаком і штанами. Піджак 24-річний хлопець одягнув на голе тіло, а також додав до образу чорні туфлі.
Також мама і син фотографувалися із зіркою фільму «Вбивство між друзями» — 93-річною акторкою Джоан Коллінз. Леганда кіно з’явилася на публіці у чорній сукні з золотою вишивкою та золотих туфлях.