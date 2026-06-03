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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Їй пасує: акторк Елізабет Герлі з’явилася на червоній доріжці у сукні кольору теракоту

Акторка просто сяяля, адже компанію на заході їй склав єдиний син.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Елізабет Герлі з сином

Елізабет Герлі з сином / © Getty Images

Акторка Елізабет Герлі мала неймовірний вигляд у яскравій сукні, коли прийшла на прем’єру фільму «Вбивство між друзями», який презентували у Великій Британії. Захід відбувся у готелі, а Герлі постала перед фотографами зі своїм сином-красенем Деміаном.

Акторка була одягнена у терракотову сукню з декольте, рукавами і драпуванням. Вбрання Елізабет доповнила яскравими помаранчевими босоніжками на підборах, золотим клатчем-коробкою і окулярами з великими лінзами. На шиї зірки сяяв великий діамант.

Елізабет Герлі з сином / © Getty Images

Елізабет Герлі з сином / © Getty Images

Деміан же обрав для появи на червоній доріжці стильний костюм з піджаком і штанами. Піджак 24-річний хлопець одягнув на голе тіло, а також додав до образу чорні туфлі.

Також мама і син фотографувалися із зіркою фільму «Вбивство між друзями» — 93-річною акторкою Джоан Коллінз. Леганда кіно з’явилася на публіці у чорній сукні з золотою вишивкою та золотих туфлях.

Елізабет та Деміан Герлі з акторкою Джоан Коллінз / © Getty Images

Елізабет та Деміан Герлі з акторкою Джоан Коллінз / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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