Їй пасує: Даша Астаф'єва продемонструвала красивий образ у розкішній сукні-вишиванці

Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram знімки свого нового образу у національному вбранні. Артистка приміряла розкішну чорну сукню міді з квітковою рожево-зеленою вишивкою та пишними рукавами три чверті.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Аутфіт Даша доповнила чорними балетками з цікавим декором та стильною червоною сумочкою від українського бренду Blackwood. Вона зібрала волосся у хвіст і зробила ніжний макіяж.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

"Віднедавна дала собі слово вбиратись якомога більше в рідне, українське) Як чекати на підтримку, коли сам не підтримуєш!? Нове хобі – відкривати та відкриватись новим брендам! Ви тільки уявіть, як складно зараз триматися, а вони працюють, створюють неймовірні речі", – написала у дописі Астаф'єва.

Нагадаємо, Катерина Бужинська знялася у фотосесії у гарній чорній сорочці, вишитій червоно-білими нитками, і червоному широкому поясі з вишитими бісером квітами.

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