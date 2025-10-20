- Дата публікації
Їй пасує: Емілі Ратаковскі блакитною сукнею від Jean Paul Gaultier підкреслила струнку фігуру
34-річна модель у ніжному образі побувала на світському заході.
У Лос-Анджелесі відбувся галавечір Музею Академії, який відвідало чимало зіркових красунь. Серед них була й Емілі Ратаковскі.
Модель з’явилася на заході у блакитній сукні максі приталеного силуету і без рукавів із колекції Jean Paul Gaultier прет-а-порте сезону весна-літо 2026. Вбрання мало цікаві бретельки труби і відкриту верхню частину спини.
Сукня чудово підкреслило її струнку фігуру і пасувало їй.
Ратаковскі розпустила волосся, яке спадало їй на спину, ізробила макіяж із акцентом на очах. Із прикрас вона використала лише лаконічні сережки від бренду Briony Raymond.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі під час шоу Victoria’s Secret продефілювала у рожевому мереживному комплекті білизни і з великою квіткою-крилами на спині.