Їй пасує: Емілі Ратаковскі блакитною сукнею від Jean Paul Gaultier підкреслила струнку фігуру

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбувся галавечір Музею Академії, який відвідало чимало зіркових красунь. Серед них була й Емілі Ратаковскі.

Модель з’явилася на заході у блакитній сукні максі приталеного силуету і без рукавів із колекції Jean Paul Gaultier прет-а-порте сезону весна-літо 2026. Вбрання мало цікаві бретельки труби і відкриту верхню частину спини.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Сукня чудово підкреслило її струнку фігуру і пасувало їй.

Ратаковскі розпустила волосся, яке спадало їй на спину, ізробила макіяж із акцентом на очах. Із прикрас вона використала лише лаконічні сережки від бренду Briony Raymond.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі під час шоу Victoria’s Secret продефілювала у рожевому мереживному комплекті білизни і з великою квіткою-крилами на спині.