ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

Їй пасує: Емілі Ратаковскі блакитною сукнею від Jean Paul Gaultier підкреслила струнку фігуру

34-річна модель у ніжному образі побувала на світському заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбувся галавечір Музею Академії, який відвідало чимало зіркових красунь. Серед них була й Емілі Ратаковскі.

Модель з’явилася на заході у блакитній сукні максі приталеного силуету і без рукавів із колекції Jean Paul Gaultier прет-а-порте сезону весна-літо 2026. Вбрання мало цікаві бретельки труби і відкриту верхню частину спини.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Сукня чудово підкреслило її струнку фігуру і пасувало їй.

Ратаковскі розпустила волосся, яке спадало їй на спину, ізробила макіяж із акцентом на очах. Із прикрас вона використала лише лаконічні сережки від бренду Briony Raymond.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі під час шоу Victoria’s Secret продефілювала у рожевому мереживному комплекті білизни і з великою квіткою-крилами на спині.

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie