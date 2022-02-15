Їй пасує: Катерина Бужинська похизувалася новою об'ємною зачіскою

Артистка любить експериментувати зі своїм іміджем.

Катерина Бужинська похизувалася в Instagram своєю новою зачіскою для концерту – об'ємним укладанням з кучерями.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

На світлинах вона позувала у білому трикотажному костюмі і з ніжним макіяжем.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

"Пахне весною, а новий образ піднімає настрій. Хай все буде добре!" – підписала фото співачка.

Катерина також виклала відео з концерту у палаці "Україна". До цієї зачіски Бужинська одягла ефектну сукню кольору індиго з сексуальним декольте, розрізом і плісованими рукава-крилами.

Нагадаємо, Бужинська поділилася пікантними світлинами з відпочинку у Домініканській республіці. Вона у золотому купальнику похизувалася стрункою фігурою і пишним декольте.

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