Їй пасує: колишня дівчина Бена Аффлека підкреслила стрункі ноги рожевою мінісукнею

33-річна кубино-іспанська акторка і ексдівчина Бена Аффлека у ніжному аутфіті з'явилася на Тижні моди в Парижі.

Ана де Армас відвідала вчора, 5 жовтня, показ колекції весна-літо 2022 Louis Vuitton, який минув у Луврі.

Для Паризького тижня моди акторка обрала коротку рожеву сукню без рукавів, прикрашену декоративними золотими ґудзиками і білою шнурівкою-бантиком. Комір був розшитий срібною смужкою. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Ани.

Ана де Армас / Associated Press

На плечі вона накинула чорне пальто і доповнила аутфіт чорними ботильйонами з металевою фурнітурою. Волосся де Армас зібрала у скромний хвіст. На обличчі був ніжний макіяж з акцентом на очах. Вуха вона прикрасила жовтими сережками.

Ана де Армас / Associated Press

Ана сиділа у першому ряду. Компанію їй склали Алісія Вікандер і Катрін Деньов. Всі троє красунь продемонстрували фотографам свої стрункі ноги.

Ана де Армас, Алісія Вікандер і Катрін Деньов / Associated Press

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