Їй пасує міні: топмодель Ізабель Гулар підкреслила ноги короткою спідницею

39-річна бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – стала зіркою нової промокампанії бренду джинсового одягу та позувала на пляжі у різних луках із деніму. Одним із яскравих образів став той, у якому модель поєднувала джинсову сорочку та мініспідницю.

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Сорочка була цікаво заправлена у шльовки на спідниці. Ізабель завжди пасують короткі вбрання, які підкреслюють її стрункі ноги.

Тримати себе у формі моделі допомагає спорт, вона зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня протягом години, незважаючи на те, як багато справ у неї буде. Серед спортивних вправ вона виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу.

Нагадаємо, раніше елегантна Ізабель Гулар вийшла на червону доріжку Канського кінофестивалю перед прем'єрою фільму "Бітлджюс Бітлджюс", режисером якого став Тім Бертон. Вона одягла чорну сукню-бюст'є зі стразами від бренду Ermanno Scervino.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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