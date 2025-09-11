ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Їй пасує: струнка Джессіка Честейн у червоному костюмі сходила на розважальне шоу

48-річна акторка продемонструвала у Нью-Йорку стильний образ lady in red.

Аліна Онопа
Джессіка Честейн

Джессіка Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли виходила зі студії шоу «В прямому ефірі з Келлі і Майклом».

Акторка мала яскравий і красивий вигляд. На ній був стильний червоний костюм, який складався зі штанів-палацо зі стрілками і двобортного жакета приталеного силуету з ґудзиками в тон і рукавами гармошкою. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Джессіки.

Джессіка Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн / © Getty Images

Лук Честейн доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах. Руде волосся вона уклала у гарні локони та зробила макіяж із рожевими рум’янами і червоним блиском на губах. Із прикрас акторка використала сережки з камінням.

Нагадаємо, Джессіка Честейн у синій сукні отримала іменну зірку на Голлівудській Алеї слави.

