Їй пасує: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан потрапила під приціл папараці у маскуліному луку

Нікола Коглан / © Getty Images

39-річна Нікола Коглан — зірка популярного серіалу від Netflix «Бріджертони» — відвідала інтерв’ю у Лондоні в студії BBC Radio.

Акторка обрала класичне поєднання речей, які розбавила кількома цікавими аксессуарами. Зокрема Нікола одягла комплект від AKYN, який включав білі штани, сорочку та чорний оверсайз жакет, рукави якого вона підвернула. Також у образі були сумка з плетінням від Bottega Veneta та сріблясті босоніжки на платформі, які додали цьому на перший погляд строгому луку трошки гламуру, а окуляри — ретрошику.

Студію вона відвідала згодом після прем’єри фільму «Чарівне далеке дерево», у якому зіглала фею. Фільм є екранізацією книжки британської письменниці Енід Блайтон. Події розгортаються в зачарованому лісі, де росте велетенське чарівне дерево. Також у картині знялась зірка «Корони» Клер Фой та актор Ендрю Гарфілд.

На прем’єрний показ у Лондоні Нікола Коглан вийшла у чарівній сукні світло-м’ятного відтінку від бренду Georges Hobeika.

Нікола Коглан на прем’єрі у Лондоні / © Getty Images