Їй ще не було і року: ізраїльська модель Бар Рафаелі показала своє перше рекламне фото

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі розпочала свою модельну кар'єру дуже рано – ще в дитинстві. У 8 місяців вона з'явилася в рекламі дитячих підгузків, а трохи згодом – у рекламі бельгійсько-німецького бренду фотоапаратів та плівок Agfa.

Саме знімок із тієї промокампанії Бар показала у себе в Instagram. На фото маленька дівчинка позує в рожевому комбінезоні, а поруч із нею зображено щеня.

instagram.com/barrefaeli

Рафаелі стала обличчям закордонного бренду, фото з нею з'явилися на білбордах по всій країні, що зробило її найвідомішою дитиною в Ізраїлі.

Ці знімання стали дебютом ізраїльтянки в індустрії моди, хоча активну модельну кар'єру вона продовжила вже у підлітковому віці. 2000 року вона стала переможницею конкурсу краси "Міс Ізраїль", що стало важливим етапом у її кар'єрі. Багатьом вона запам'яталася романтичними стосунками з актором Леонардо Ді Капріо, які тривали від 2005-го по 2011 рік.

Раніше, нагадаємо, Бар Рафаелі показала свою весільну сукню, в якій виходила заміж 10 років тому. Топмодель одружилася 24 вересня 2015 року. Її обранцем став тоді ще 40-річний ізраїльський бізнесмен Аді Езра. Весілля відбулося на розкішній церемонії у готелі Carmel Forest Spa Resort у Хайфі. Церемонія була організована у закритому форматі, були присутні лише близькі друзі та родичі пари.

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