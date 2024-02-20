Їй сьогодні – 58: Сінді Кроуфорд на честь дня народження показала себе у дитинстві

20 лютого народилася американська зірка і одна із супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд. На честь свята вона вирішила показати фото, на якому її знято у трирічному віці. Майбутня зірка подіумів зображена в сукні з рюшами, вона сидить біля торта зі свічками.

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А на другому фото Сінді знята, коли задуває свічки на торті у вигляді обкладинки журналу Vogue. Фото, швидше за все, зроблено на вершині модельної кар'єри Кроуфорд. А відео на наступному слайді знято сьогодні.

"Вдячна за черговий набір свічок на день народження — дякую за все ваше кохання", — написала манекенниця під публікацією в Instagram.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала, як зустріла новий – 2024-й – рік. Вона була на новорічній вечірці разом із чоловіком Ренді Гербером.

Сінді Кроуфорд із чоловіком / Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

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