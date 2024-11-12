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Їй сьогодні – 7: Джорджина Родрігес показала, як готувала торт для доньки-іменинниці

Їй сьогодні – 7: Джорджина Родрігес показала, як готувала торт для доньки-іменинниці

Джорджина Родрігес з дочкою Аланою Мартіною / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Багатодітна мама пекла торт разом з іншими дітьми.

Сьогодні, 12 листопада, 7 років виповнюється Алані Мартіні - дочці португальського футболіста Кріштіану Роналду та його коханої, 30-річної моделі та інфлуенсерки Джорджини Родрігес.

Гордий батько показав у Instagram спільну фотографію із дівчинкою. "7 років моїй принцесі. Вітаю, кохання моє!" – написав футболіст під знімком.

А мама показала, як у компанії решту дітей готувала святковий торт.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес
© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Джорджина та Кріштіну виховують п'ятьох дітей. Для двох із них – дочок Алани Мартіни та Белли Есмеральди – Родрігес є біологічною матір'ю. 7-річних близнюків Єву та Матео футболісту народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина спортсмена – 14-річного Кріштіану-молодшого – нічого не відомо.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес із дітьми сходила на стретчинг. Зірка залучає дітей до спорту з ранніх років.

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