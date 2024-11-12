Їй сьогодні – 7: Джорджина Родрігес показала, як готувала торт для доньки-іменинниці

Багатодітна мама пекла торт разом з іншими дітьми.
Сьогодні, 12 листопада, 7 років виповнюється Алані Мартіні - дочці португальського футболіста Кріштіану Роналду та його коханої, 30-річної моделі та інфлуенсерки Джорджини Родрігес.
Гордий батько показав у Instagram спільну фотографію із дівчинкою. "7 років моїй принцесі. Вітаю, кохання моє!" – написав футболіст під знімком.
А мама показала, як у компанії решту дітей готувала святковий торт.
Зазначимо, Джорджина та Кріштіну виховують п'ятьох дітей. Для двох із них – дочок Алани Мартіни та Белли Есмеральди – Родрігес є біологічною матір'ю. 7-річних близнюків Єву та Матео футболісту народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина спортсмена – 14-річного Кріштіану-молодшого – нічого не відомо.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес із дітьми сходила на стретчинг. Зірка залучає дітей до спорту з ранніх років.
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