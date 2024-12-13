Їй сьогодні 79: Дженніфер Лопес поділилася знімками з мамою на честь її дня народження

12 грудня мамі співачки Дженніфер Лопес виповнилося 79 років. На честь цього зірка опублікувала кілька їхніх спільних фотографій. "З днем ​​народження, матусю! Я так сильно тебе люблю! Дякую, що ти завжди поряд зі мною…", — написала Джей Ло під знімками.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Гваделупе Родрігес родом з Пуерто-Ріко, виховала Дженніфер і двох її сестер у Бронксі, Нью-Йорк, у суворій, але люблячій атмосфері. Вона працювала вихователькою у дитячому садку. Стосунки між матір'ю та дочкою протягом життя були різними – Лопес розповідала, що у її підлітковому віці між ними виникали серйозні конфлікти, проте зараз вони дуже близькі.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

"Моя мама завжди говорила мені, що я можу домогтися чого завгодно, якщо працюватиму над цим", — зізнавалася якось в інтерв'ю Джей Ло.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Цікаво, що Гваделупе сама кілька разів з'являлася у рекламах на ТБ.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Раніше, зазначимо, ефектна Дженніфер Лопес позувала біля плити. Вона показала у своєму Instagram, чим займається, коли повертається пізно увечері зі світських заходів. Виявляється, співачка любить перекусити перед сном.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (22 фото)