Їй сьогодні 79: Дженніфер Лопес поділилася знімками з мамою на честь її дня народження

Гваделупе Родрігес відіграла важливу роль у житті та кар'єрі своєї доньки.
12 грудня мамі співачки Дженніфер Лопес виповнилося 79 років. На честь цього зірка опублікувала кілька їхніх спільних фотографій. "З днем народження, матусю! Я так сильно тебе люблю! Дякую, що ти завжди поряд зі мною…", — написала Джей Ло під знімками.
Гваделупе Родрігес родом з Пуерто-Ріко, виховала Дженніфер і двох її сестер у Бронксі, Нью-Йорк, у суворій, але люблячій атмосфері. Вона працювала вихователькою у дитячому садку. Стосунки між матір'ю та дочкою протягом життя були різними – Лопес розповідала, що у її підлітковому віці між ними виникали серйозні конфлікти, проте зараз вони дуже близькі.
"Моя мама завжди говорила мені, що я можу домогтися чого завгодно, якщо працюватиму над цим", — зізнавалася якось в інтерв'ю Джей Ло.
Цікаво, що Гваделупе сама кілька разів з'являлася у рекламах на ТБ.
Раніше, зазначимо, ефектна Дженніфер Лопес позувала біля плити. Вона показала у своєму Instagram, чим займається, коли повертається пізно увечері зі світських заходів. Виявляється, співачка любить перекусити перед сном.
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