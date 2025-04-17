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- Шоу-бізнес
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Їй сьогодні виповнилося 51: Девід Бекхем запостив милі фото із дружиною Вікторією
Вікторія Бекхем святкує свій день народження. Їй виповнюється 51 рік.
Одним із перших її привітав чоловік Девід Бекхем. Він опублікував добірку фотографій зі своєю дружиною в блогу в Instagram і написав:
«З днем народження мою прекрасну дружину, маму та найкращу подругу, про яку ми всі тільки можемо мріяти. Бажаю тобі ідеального дня, тому що ти цього заслуговуєш, і ми тебе дуже любимо. @victoriabeckham».
Бекхем запостив їхні фото з Вікторією з часів, коли вони тільки одружилися, показав кілька дитячих знімків, на яких Вікі має дуже милий вигляд.
Девід та Вікторія у шлюбі вже понад 25 років. Нагадаємо, раніше ми показували деякі каблучок, які Бекс дарував своїй дружині, як заручальні в різні роки їхнього спільного життя.