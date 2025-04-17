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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
628
Час на прочитання
1 хв

Їй сьогодні виповнилося 51: Девід Бекхем запостив милі фото із дружиною Вікторією

Вікторія Бекхем святкує свій день народження. Їй виповнюється 51 рік.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Вікторія та Девід Бекхем

Вікторія та Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Одним із перших її привітав чоловік Девід Бекхем. Він опублікував добірку фотографій зі своєю дружиною в блогу в Instagram і написав:

«З днем ​​народження мою прекрасну дружину, маму та найкращу подругу, про яку ми всі тільки можемо мріяти. Бажаю тобі ідеального дня, тому що ти цього заслуговуєш, і ми тебе дуже любимо. @victoriabeckham».

Вікторія та Дєвід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Вікторія та Дєвід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Бекхем запостив їхні фото з Вікторією з часів, коли вони тільки одружилися, показав кілька дитячих знімків, на яких Вікі має дуже милий вигляд.

Вікторія Бекхем у дитинстві / © Instagram Девіда Бекхема

Вікторія Бекхем у дитинстві / © Instagram Девіда Бекхема

Девід та Вікторія у шлюбі вже понад 25 років. Нагадаємо, раніше ми показували деякі каблучок, які Бекс дарував своїй дружині, як заручальні в різні роки їхнього спільного життя.

Вікторія Бекхем у дитинстві / © Instagram Девіда Бекхема

Вікторія Бекхем у дитинстві / © Instagram Девіда Бекхема

Сім’я Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

Сім’я Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

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