Їй теж личить: Дакота Феннінг одягла сукню такого ж кольору, як у її молодшої сестри

Дакоту Феннінг було номіновано у категорії "Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі чи фільмі для телебачення" на церемонії Critics Choice Awards, проте вона не перемогла, поступившись нагородою 39-річній Джесіці Ганнінг.

На церемонію вона вбралася у сукню від Dolce & Gabbana, яка була виконана у м'ятному відтінку. Це була сукня-бюстьє з корсетом, драпуванням у кількох місцях і складками.

Дакота Феннінг / Фото: Associated Press

Спідниця в неї була асиметрична і з довгим шлейфом. Застібалася вона на довгу золоту блискавку, яка також була прикрасою цього вбрання, оскільки дизайнери спеціально зробили її помітною, а не потайною.

Волосся дакота розпустила, а на обличчі мала макіяж у коричневій гамі. Цікавим акцентом в образі також стало кольє від Irene Neuwirth на її шиї, адже воно виконане з досить великого каміння в колір вбрання.

Дакота Феннінг / Фото: Associated Press

Нещодавно сукню такого ж кольору носила молодша сестра Дакоти – Ель. Ось тільки її вбрання було від Модного дому Valentino. Ця сукня дівчини була з нової колекції весна-літо 2025, яку Valentino презентували на Тижні моди в Парижі. Шоу бренду було історичним для світу моди, адже колекцію презентував новий креативний директор марки – модельєр Алессандро Мікеле, який раніше очолював Дім Gucci.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи акторки Дакоти Феннінг (8 фото)