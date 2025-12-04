Їй тоді було 14: топмодель Ромі Стридж показала, який вигляд мала на початку своєї кар’єри

Ромі Стридж / © Associated Press

29-річна нідерландська модель і колишній «ангел» Victoria’s Secret - Ромі Стридж — показала у своєму Instagram архівні знімки, на яких вона зазнімкована ще тільки на початку своєї модельної кар’єри.

На одному з фото дівчина в білій білизняній сукні зазнімкована на обкладинці якогось журналу. «16 років тому», — підписала знімок Ромі.

Ромі Стридж на початку своєї кар’єри / © Instagram Ромі Стридж

Також вона показала кадр з фотосесії для нідерландської редакції журналу Elle. Судячи з підпису, їй тоді теж було 14 років.

Ромі Стридж на початку своєї кар’єри / © Instagram Ромі Стридж

Ромі Стридж на початку своєї кар’єри / © Instagram Ромі Стридж

Зазначимо, коли Ромі Стридж було 14 років, у 2009-му, її помітили кілька модельних агенцій, але вона відмовилася тоді підписувати з ними договори, адже хотіла закінчити школу та почувалася не готовою. Проте вона час від часу знімалася в невеликих проєктах, але не працювала як модель на постійній основі. Свій перший великий контракт вона підписала у 2011-му та почала працювати в Європі. А вже у 2014-му Ромі вперше пройшла подіумом Victoria’s Secret Show, що одразу зробило її впізнаваною та підняло на новий рівень кар’єри. І вже 2015-го вона отримала статус «ангела» бренду.

Крім модельного бізнесу Стридж виховує двох доньок — 5-річну Мінт і трирічну Джун.

Ромі Стридж на Victoria’s Secret Show / © Getty Images

