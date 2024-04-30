Їй тоді було 18: Клаудія Шиффер показала архівне фото

Супермодель опублікувала кадри з фотосесії, яка стала знаковою у її кар'єрі.

53-річна німецька супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – вже 35 років співпрацює із брендом Guess. Саме кадр із його промокампанії у 1989 році став для кар'єр моделі та фотографа – легендарною Еллен фон Унверт – поворотною точкою. Загалом Клаудія з 1989 до 1991 року взяла участь у зніманнях для 6 рекламних кампаній бренду, які зробили її всесвітньо відомою зіркою.

Про це Шиффер вирішила згадати, показуючи чорно-білі кадри, зроблені далекого 1989 року.

18-річна Клаудія позує у сукні з принтом у вигляді дрібних зірочок та джинсової сорочці, компанію їй складає Рон Шварц. Супермодель майже не змінилася за ці роки, хіба більше вона не робить такий насичений макіяж очей.

Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер показала архівне фото, на якому позувала у бікіні та в компанії колеги – датчанки Гелени Крістенсен.

Клаудія Шиффер та Хелена Крістенсен / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

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