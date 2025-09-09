Їй усе личить: Різ Візерспун продемонструвала два вбрання, які варто взяти на замітку

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ продемонструвала стильне осіннє вбрання, яке зможе повторити кожна, адже зірка одягла лаконічні джинси вільного фасону у поєднанні з жакетом та аксесуарами чорного кольору — сумкою й туфлями. Це був ідеальний образ, який буде актуальним для будь-якого виходу — походу до офісу чи зустрічі з подругами.

Різ Візерспун / © Getty Images

Також її помітили в діловому образі, і Різ знову вдалася до своєї давньої модної фішки — одягла мініспідницю, що робила її візуально вищою, адже акторка справжня Дюймовочка зі зростом 156 сантиметрів.

Також вона одягла смугасту сорочку, жакет і чорні туфлі. У руці в неї була сумка від DeMellier.

Різ Візерспун / © Getty Images

Також у своєму Instagram Різ анонсувала, що серіал «Ранкове шоу» скоро повернеться з новим сезоном і показала відео зі знімань.