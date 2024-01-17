Їй виповнилося 50: Кейт Мосс у прозорій сукні повеселилася на вечірці на честь свого ювілею

Кейт Мосс зібрала друзів у готелі Ritz, щоб відсвяткувати свій 50-річний ювілей.

Супермодель сфотографували папараці біля готелю у компанії коханого Кейт – Ніколія фон Бісмарка та інших гостей.

Іменинниця сяяла цього вечора в прозорій чорній сукні з мережива, а зверху накинула шовкову накидку. Взута Мосс була в босоніжки на високих підборах. Модель зробила макіяж, розпустила біляве волосся і одягла сережки-висячки.

Ніколай фон Бісмарк та Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Серед гостей також були дочка Ліла Мосс та друзі-дизайнери Стелла Маккартні, Гайдер Акерман та Шарлотта Тілбері. Вечерю влаштували у ресторані Laurent.

Кейт Мосс та Гайдер Акерманн / Фото: Getty Images

Дочка Кейт – Ліла Мосс – також з'явилася на святі у чорному вбранні. На дівчині була сукня довжини до колін з мереживним верхом, довге чорне пальто зверху та туфлі-слінгбеки на підборах. Модель розпустила біляве волосся, зробила легкий мейкап і одягла тонкий золотий ланцюжок на шию.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, як сестра супермоделі Кейт Мосс вийшла в "голій" сукні на червону доріжку і шокувала публіку.

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