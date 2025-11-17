ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
395
2 хв

Їй виповнилося 21: донька супермоделі Клаудії Шиффер блиснула пишним бюстом на вечірці

Дівчина показала в Мережі фото зі святкування свого дня народження.

Юлія Кудринська
Дочка Клаудії Шиффер - Клементина

Донька Клаудії Шиффер - Клементина/Фото: instagram.com/popular/clementine-vaughn/

Днями старшій доньці 55-річної німецької супермоделі та зірки 90-х — Клаудії Шиффер - Клементині виповнився 21 рік, на честь чого вона влаштувала гучну вечірку в ковбойському стилі. Фото зі свята дівчина показала у своєму Instagram.

На своєму святі Клементина з’явилася в білому корсетному топі з пишними рукавами-ліхтариками та глибоким декольте, яке ефектно підкреслило пишні груди дівчини, а також у спідниці зі шкіряним поясом. Свій ковбойський образ дівчина доповнила прикрасами з бірюзою та молочним манікюром.

Дочка Клаудії Шиффер — Клементина/Фото: instagram.com/popular/clementine-vaughn/

На фото донька Шиффер позувала з подругами.

Дочка Клаудії Шиффер — Клементина/Фото: instagram.com/popular/clementine-vaughn/

Зазначимо, Клаудія Шиффер — мати трьох дітей: сина Каспара і доньок Клементини та Козими. Їхній батько — британський продюсер і кінорежисер Меттью Вон.

Клаудія Шиффер із донькою Клементиною / © Instagram Клаудії Шиффер

Старша донька моделі з раннього дитинства була пов’язана зі світом моди — у дитинстві вона разом із матір’ю з’явилася на обкладинці німецького Vogue. Тож закономірно, що Клементина вирішила піти стопами своєї знаменитої мами-суперзірки й теж стати моделлю. Її фото та стаття про неї вже з’являлися у британському Vogue.

Раніше, нагадаємо, Клаудія Шиффер показала, як зустріла своє 55-річчя.

