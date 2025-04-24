Їй виповнилося 30: Белла Хадід показала милі дитячі фото зі старшою сестрою

Белла Хадід із сестрою Джіджі / © Instagram Белли Хадід

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28-річна американська топмодель Белла Хадід опублікувала в Instagram декілька добірок знімків, на яких вона зазнімкована зі своєю старшою сестрою Джіджі, якій 23 квітня виповнилося 30 років.

© Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід

На фото дівчинки часто позують обійнявшись. Вони дуже близькі у житті і зараз.

© Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід

Дівчата вважаються одними з найвпливовіших сестер у модній індустрії.

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«З 30-річчям мою подругу, мою милу сестру, мого наставника, мого найкращого друга… ти сформувала мене, навчила мене, любила мене (лякала мене), була поряд зі мною і підштовхнула мене стати тим, ким я є сьогодні. Ти найсмішніша, найкрутіша, веселіша, творча, артистична, любляча, вдумлива старша сестра, і спостерігати, як ти стаєш найкращою, найвеселішою, найкрутішою матусею для нашої Хай (донька Джіджі — Прим. ред.), — це найбільший подарунок для мене як сестри. У тебе золоте серце, ти постійно дбаєш про інших, але завжди залишаєшся вірною собі. Ти навчила мене багато чого, як бути собою у світі, де люди говорять нам, ким ми маємо бути. І це подарунок, який я ціную найбільше у світі. Дякую мамі за те, що вона подарувала світові мого першого найкращого друга, і дякую тобі за те, що ти подарувала світові мого нового найкращого друга! Мені так пощастило, що я твоя молодша сестра.

Ти для мене супергерой, і я шаленію від тебе! З днем ​​народження, драже!» — написала Белла під знімками.

© Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід

Зазначимо, повне ім’я моделі Джіджі Хадід — Джелена Нура, «Джіджі» — її прізвисько з дитинства, яке стало сценічним ім’ям. Першою роботою Джіджі були знімання для Guess Baby у віці 2 років, після чого вона повернулася до модельної кар’єри у підлітковому віці і стала однією з найпопулярніших манекенниць.

© Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід