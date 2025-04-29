Їй виповнилося 44: Джессіка Альба показала фото зі святкування дня народження

Джессіка Альба / © Associated Press

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28 квітня відомій американській акторці виповнилося 44 роки. У своєму Instagram вона показала, як пройшло святкування.

"Вступаю в цю наступну подорож навколо сонця з вдячністю. Важлива частина моїх роздумів - пам'ятати про суть того, хто я є, і про подяку за те, що мені дано... мої діти, ви мої найбільші дари. Дякую, що вибрали мене своєю мамою. Іноді я занурююсь у всі життєві справи, і моє прагнення до досконалості виснажує, тому я звільняю простір, щоб прийняти себе з усіма недоліками і відпустити потребу контролювати.

Вступаючи у наступній рік, я бажаю собі того ж, чого бажаю всім — відчувати себе коханою. Відчувати себе побаченою. Відчувати себе прийнятою. І знати, що ти гідна своїх найбільших мрій. Моєму дитячому «я» — маленькій дівчинці... ти в безпеці й кохана. Дякую всім за всі ваші побажання на день народження", - написала Альба під знімками.

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© Инстаграм Джессики Альбы

На фото акторка позувала у простому образі – на ній була футболка та в'язаний светр, а також декілька ланцюжків на шиї.

© Инстаграм Джессики Альбы

© Инстаграм Джессики Альбы

Альба – мама трьох дітей, у шлюбі з Кешом Уорреном у неї народилися дві доньки та син. Вони зображені з мамою на фото.

Також Джессіка показала декілька своїх дитячих фото.

© Инстаграм Джессики Альбы

© Инстаграм Джессики Альбы

© Инстаграм Джессики Альбы

Раніше, нагадаємо, актриса Джесіка Альба потрапила під приціл папараці на вулицях Нью-Йорка. На ній була лаконічна сукня-жакет насиченого відтінку, у якої були довгі рукави та лацкани у класичному англійському стилі.

© Getty Images