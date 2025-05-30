Їй виповнилося 53: Девід Бекхем показав архівні фото зі своєю старшою сестрою

Девід Бекхем / © Getty Images

Реклама

50-річний відомий ексфутболіст Девід Бекхем поділився у своєму Instagram декількома особистими кадрами, на яких його знято зі своєю старшою сестрою Лінн.

Одне фото зроблено 1983-го, коли його молодшій сестрі Джоанн ще не було й року (вона зазнімкована посередині), Девіду — 8 років, а Лінн — 11.

Девід Бекхем із сестрами / © Instagram Девіда Бекхема

А на другому — брат із сестрою вже доросліші. Коли був зроблений знімок, Бекхем не повідомив.

Реклама

Девід Бекхем із сестрою Лінн / © Instagram Девіда Бекхема

Зазначимо, старша сестра Девіда — Лінн — живе досить приватним життям і не є публічною персоною. Спортсмен ближчий зі своєю молодшою сестрою Джоанн, яка раніше працювала косметологом, а потім зайнялася бізнесом і працювала у сфері піару.

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем показав фото зі святкування свого 50-річчя. Дві сестри також були присутні на заході та позували з братом на фото.