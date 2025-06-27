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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Їй виповнилося 76 років: Девід Бекхем показав рідкісні архівні фото з мамою

Ексфутболіст привітав маму з днем народження у Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Getty Images

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем опублікував у своєму Instagram серію архівних фото зі своєю мамою — Сандрою Джорджіною Вест, якій 26 червня виповнилося 76 років.

На фото жінка позувала з келихом у руках, а також обійнявшись зі своїм сином — у різні періоди його життя: у дитинстві, юнацтві і зовсім недавно.

Мама Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Мама Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем з мамою / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем з мамою / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем з мамою / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем з мамою / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем з мамою / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем з мамою / © Instagram Девіда Бекхема

«З днем народження, мамо. Ми тебе дуже любимо. Дякую, що ти завжди поряд», — написав Девід під знімками.

Зазначимо, що Сандра все життя працювала перукарем. Брала активну участь у житті своїх дітей — у Девіда є дві рідні сестри: молодша Джоанн і старша Лінн. Підтримувала сина у його спортивній кар’єрі з дитинства і сама возила його на тренування. Зараз Девід та Сандра дуже близькі — вона часто проводить час із його родиною.

Нагадаємо, Девід Бекхем нарешті отримав лицарське звання. Він очолив список нагороджених з нагоди дня народження короля Чарльза, в якому взяли участь 1200 осіб — від громадських до культурних діячів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10k
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