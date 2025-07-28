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- Шоу-бізнес
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Їй виповнився 91 рік: Кайлі Дженнер показала, як минув день народження її бабусі
Усе сімейство Кардашян-Дженнер зібралося на сімейному торжестві.
27-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — опублікувала у своєму Instagram серію фото, які були зроблені на вечірці, присвяченій 91-річчю її бабусі Мері Джо Кемпбелл.
Іменинниця була одягнена в яскравий штанний костюм з принтом у вигляді різнокольорових троянд.
А її онука Кайлі прийшла на свято в обтислій мінісукні в клітку віші від Miu Miu, яку доповнила золотим годинником від Cartier.
Також Дженнер показала милі спільні фото зі старшою сестрою — 41-річною Глое.
Святковий торт був декорований живими квітами — трояндами різних кольорів.
Донька Мері Джо — 69-річна Кріс Дженнер — опублікувала в Мережі архівні фото з нею, зроблені в різні роки їхнього життя.
Зазначимо, Мері Джо Кемпбелл — важлива фігура в сімействі Дженнер-Кардашян, хоч і не така публічна, як усі інші члени. Вона навіть з’являлася в сімейному реаліті-шоу Кардашян.
Нагадаємо, 26 липня святкувала свій день народження ще одна зірка — акторові Джейсону Стейтему виповнилося 58 років, які він відсвяткував на концерті легендарного гурту та в компанії своєї коханої.