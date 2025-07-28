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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
2 хв

Їй виповнився 91 рік: Кайлі Дженнер показала, як минув день народження її бабусі

Усе сімейство Кардашян-Дженнер зібралося на сімейному торжестві.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кайлі Дженнер із бабусею

Кайлі Дженнер із бабусею

27-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — опублікувала у своєму Instagram серію фото, які були зроблені на вечірці, присвяченій 91-річчю її бабусі Мері Джо Кемпбелл.

Кайлі Дженнер із бабусею

Кайлі Дженнер із бабусею

Мері Джо Кемпбелл із донькою Кріс

Мері Джо Кемпбелл із донькою Кріс

Іменинниця була одягнена в яскравий штанний костюм з принтом у вигляді різнокольорових троянд.

А її онука Кайлі прийшла на свято в обтислій мінісукні в клітку віші від Miu Miu, яку доповнила золотим годинником від Cartier.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Також Дженнер показала милі спільні фото зі старшою сестрою — 41-річною Глое.

Кайлі Дженнер і Глое Кардашян

Кайлі Дженнер і Глое Кардашян

Кайлі Дженнер і Глое Кардаш’ян

Кайлі Дженнер і Глое Кардаш’ян

Святковий торт був декорований живими квітами — трояндами різних кольорів.

День народження Мері Джо Кемпбелл

День народження Мері Джо Кемпбелл

День народження Мері Джо Кемпбелл

День народження Мері Джо Кемпбелл

Донька Мері Джо — 69-річна Кріс Дженнер — опублікувала в Мережі архівні фото з нею, зроблені в різні роки їхнього життя.

Кріс Дженнер із мамою

Кріс Дженнер із мамою

Кріс Дженнер із мамою

Кріс Дженнер із мамою

Кріс Дженнер із мамою

Кріс Дженнер із мамою

Мері Джо Кемпбелл з онуками Кім і Кортні

Мері Джо Кемпбелл з онуками Кім і Кортні

Зазначимо, Мері Джо Кемпбелл — важлива фігура в сімействі Дженнер-Кардашян, хоч і не така публічна, як усі інші члени. Вона навіть з’являлася в сімейному реаліті-шоу Кардашян.

Нагадаємо, 26 липня святкувала свій день народження ще одна зірка — акторові Джейсону Стейтему виповнилося 58 років, які він відсвяткував на концерті легендарного гурту та в компанії своєї коханої.

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
432
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