Їй виповнився 91 рік: Кайлі Дженнер показала, як минув день народження її бабусі

Кайлі Дженнер із бабусею

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27-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — опублікувала у своєму Instagram серію фото, які були зроблені на вечірці, присвяченій 91-річчю її бабусі Мері Джо Кемпбелл.

Кайлі Дженнер із бабусею

Мері Джо Кемпбелл із донькою Кріс

Іменинниця була одягнена в яскравий штанний костюм з принтом у вигляді різнокольорових троянд.

А її онука Кайлі прийшла на свято в обтислій мінісукні в клітку віші від Miu Miu, яку доповнила золотим годинником від Cartier.

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Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Також Дженнер показала милі спільні фото зі старшою сестрою — 41-річною Глое.

Кайлі Дженнер і Глое Кардашян

Кайлі Дженнер і Глое Кардаш’ян

Святковий торт був декорований живими квітами — трояндами різних кольорів.

День народження Мері Джо Кемпбелл

День народження Мері Джо Кемпбелл

Донька Мері Джо — 69-річна Кріс Дженнер — опублікувала в Мережі архівні фото з нею, зроблені в різні роки їхнього життя.

Кріс Дженнер із мамою

Кріс Дженнер із мамою

Кріс Дженнер із мамою

Мері Джо Кемпбелл з онуками Кім і Кортні

Зазначимо, Мері Джо Кемпбелл — важлива фігура в сімействі Дженнер-Кардашян, хоч і не така публічна, як усі інші члени. Вона навіть з’являлася в сімейному реаліті-шоу Кардашян.

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Нагадаємо, 26 липня святкувала свій день народження ще одна зірка — акторові Джейсону Стейтему виповнилося 58 років, які він відсвяткував на концерті легендарного гурту та в компанії своєї коханої.

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