Її декольте звело всіх з розуму: Гайді Клум у сміливій сукні сяяла на заході на батьківщині в Німеччині

Еффетна сукня привернула багато уваги і зробила модель зіркою вечора.

Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

52-річна супермодель і телеведуча Гайді Клум з’явилася на прем’єрі грандіозного шоу «Засліплений від захвату», що відбулося у Фрідріхштадтпаласті в Берліні. У межах цього заходу вона вийшла на фотоколл у чорній мінісукні від бренду Jeremy Scott.

На Клум було вбрання з незвичайними хвилястими величезними рукавами, асиметричною спідницею і дуже глибоким вирізом спереду, що гарно підкреслював груди. Гайді також доповнила своє вбрання яскравим макіяжем, колготками і туфлями-човниками.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

До Берліна вона приїхала з Парижа, де ще кілька днів тому стала головною зіркою показу бренду Vivienne Westwood. Клум носила на подіумі біле міні, яке було боді з вишивкою, прозорими деталями, зав’язками і об’ємним верхом, який прикрашали великі складки. На декольте у зірки красувався гламурний бант зі стразів.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

