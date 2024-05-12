Її довелося нести: кумедне відео, як переміщалася сходами Met Gala дівчина в сукні з піску

Це вбрання Олів'є Рустена наробило багато галасу на заході.

Одним з найобговорюваніших образів Met Gala 2024 стала сексуальна і незвичайна сукня співачки Tyla, яка була зроблена зі справжнього піску модельєром і креативним директором Balmain Олів'є Рустеном.

Tyla / Фото: Associated Press

Вбрання дуже тісно сиділо на фігурі співачки, тому щоб переміщатися їй потрібна була допомога.

Декілька помічників несли поділ сукні, а Tyla в цей час повільно йшла килимовою доріжкою.

Tyla / Фото: Getty Images

Однак, коли дівчина дісталася таким чином, до сходів виник незручний момент, оскільки піднятися ними вона не змогла. Тому один із чоловіків, які їй допомагали, просто підняв зірку і поставив там, де треба. Кумедне відео цього моменту стало дуже популярним.

Після фотосесії Олів'є Рустен особисто ножицями обрізав спідницю сукні просто на артистці. Так Tyla могла сидіти та рухатися, але до кінця вечора сукня розірвалася.

Tyla / Фото: Getty Images

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