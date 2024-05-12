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Її довелося нести: кумедне відео, як переміщалася сходами Met Gala дівчина в сукні з піску

Її довелося нести: кумедне відео, як переміщалася сходами Met Gala дівчина в сукні з піску

Tyla / Фото: Associated Press

Це вбрання Олів'є Рустена наробило багато галасу на заході.

Одним з найобговорюваніших образів Met Gala 2024 стала сексуальна і незвичайна сукня співачки Tyla, яка була зроблена зі справжнього піску модельєром і креативним директором Balmain Олів'є Рустеном.

Tyla / © Associated Press
Tyla / Фото: Associated Press

Вбрання дуже тісно сиділо на фігурі співачки, тому щоб переміщатися їй потрібна була допомога.

Декілька помічників несли поділ сукні, а Tyla в цей час повільно йшла килимовою доріжкою.

Tyla / © Getty Images
Tyla / Фото: Getty Images

Однак, коли дівчина дісталася таким чином, до сходів виник незручний момент, оскільки піднятися ними вона не змогла. Тому один із чоловіків, які їй допомагали, просто підняв зірку і поставив там, де треба. Кумедне відео цього моменту стало дуже популярним.

@dailymail Tyla arrives in STYLE #tyla #metgala ♬ original sound — Daily Mail

Після фотосесії Олів'є Рустен особисто ножицями обрізав спідницю сукні просто на артистці. Так Tyla могла сидіти та рухатися, але до кінця вечора сукня розірвалася.

Tyla / © Getty Images
Tyla / Фото: Getty Images

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