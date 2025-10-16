ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Її крила були як ковдра: Джіджі Хадід здивувала оригінальним образом на показі спідньої білизни

Відома красуня сяяла на подіумі як справжній янгол з величезними крилами. У шоу вона бере участь від 2015 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джіджі Хадід

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі та Белла Хадід — єдині сестри, які за роки існування бренду спідньої білизни Victoria’s Secret виходили разом на подіум під час показу цієї марки. Щорічно прихильники шоу чекають на вихід красунь з нетерпінням, щоб роздивитися те, що для них підібрали костюмери.

Цього року красуня знову змогла здивувати, адже вийшла на подіум у білосніжних крилах, що нагадували стьобану ковдру. Це було незвично й оригінально, а також трохи кумедно.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі Хадід / © Associated Press

Також модель носила з цими крилами піжамний комплект — легкі шорти-розлітайки, корсетний топ з гламурними чашками, прикрашеними стразами, і бретельками, а також спідню білизну білого кольору.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі Хадід / © Associated Press

У вухах у Джіджі були сережки з великим камінням, її волосся зібрали і уклали у високу зачіску, а також вона була взута в мюлі від бренду Rene Caovilla з прозорими ремінцями.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі Хадід / © Associated Press

Другий образ моделі був дуже романтичний і фантазійний, адже на подіумі вона з’явилася в ніжно-рожевому гіпюровому комплекті — майці, чашки якої були прикрашені стразами, а також шортах-трусах.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі Хадід / © Associated Press

Чарівності цьому ансамблю додавала величезна накидка розкішного, практично цукеркового, кольору, зроблена з величезних квітів.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі Хадід / © Associated Press

Молодша сестра Джіджі — 29-річна Белла Хадід — теж вийшла на подіум цього року. Супермодель, яку часто називають найкрасивішою жінкою у світі, продемонструвала червоне і сріблясте вбрання.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie