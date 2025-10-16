Її крила були як ковдра: Джіджі Хадід здивувала оригінальним образом на показі спідньої білизни

Джіджі Хадід / © Associated Press

Реклама

Джіджі та Белла Хадід — єдині сестри, які за роки існування бренду спідньої білизни Victoria’s Secret виходили разом на подіум під час показу цієї марки. Щорічно прихильники шоу чекають на вихід красунь з нетерпінням, щоб роздивитися те, що для них підібрали костюмери.

Цього року красуня знову змогла здивувати, адже вийшла на подіум у білосніжних крилах, що нагадували стьобану ковдру. Це було незвично й оригінально, а також трохи кумедно.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Також модель носила з цими крилами піжамний комплект — легкі шорти-розлітайки, корсетний топ з гламурними чашками, прикрашеними стразами, і бретельками, а також спідню білизну білого кольору.

Реклама

Джіджі Хадід / © Associated Press

У вухах у Джіджі були сережки з великим камінням, її волосся зібрали і уклали у високу зачіску, а також вона була взута в мюлі від бренду Rene Caovilla з прозорими ремінцями.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Другий образ моделі був дуже романтичний і фантазійний, адже на подіумі вона з’явилася в ніжно-рожевому гіпюровому комплекті — майці, чашки якої були прикрашені стразами, а також шортах-трусах.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Чарівності цьому ансамблю додавала величезна накидка розкішного, практично цукеркового, кольору, зроблена з величезних квітів.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі Хадід / © Associated Press

Молодша сестра Джіджі — 29-річна Белла Хадід — теж вийшла на подіум цього року. Супермодель, яку часто називають найкрасивішою жінкою у світі, продемонструвала червоне і сріблясте вбрання.

Реклама

Белла Хадід / © Associated Press