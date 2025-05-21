Її культової сукні більше немає: Єва Лонгорія показала, що зробила зі своїм вбранням за 40 доларів

Єва Лонгорія / © Getty Images

Реклама

2005 року акторка Єва Лонгорія дебютувала на Каннському кінофестивалі, відвідавши показ фільму «Де ховається правда» канадського режисера Атома Егояна. Тоді молода акторка не зовсім розуміла, що це за захід, і одягла на червону доріжку не дизайнерську сукню за сотні тисяч доларів, а дешеву, яку купила всього за 40 доларів перед заходом.

«Сукня за 40 доларів, яку я одягла на свою першу червону доріжку в Каннах. Доказ того, що річ не в сукні, а в жінці, яка її носить!» — казала зірка про образ.

Єва Лонгорія 2005 року в Каннах / © Associated Press

Єва Лонгорія 2005 року в Каннах / © Associated Press

Сукня протягом багатьох років викликала захоплення у багатьох шанувальників акторки, і попри те, що їй уже 20 років, її дизайн продовжував бути актуальним. Проте акторка вирішила не зберігати це вбрання, а подарувала йому друге життя — Лонгорія звернулася до бренду Ozias, щоб вони зробили для неї з цієї сукні сумку.

Реклама

Результатом Єва поділилася, коли відвідала святкування 10-річчя La Môme у Каннах. В руках акторки була невелика квадратна сумка золотого кольору з ручкою.

Єва Лонгорія в Каннах з новою сумкою / © Getty Images

Детальніше аксесуар бренд Ozias показав на своїй сторінці в Instagram.

Сумку також прикрашала бирка з написом 40$ і великі губи.

«Друзі, я нарешті користуюся своєю сумочкою Ozias, яка була зроблена на замовлення для мене з матеріалу моєї першої сукні 20-річної давнини для Канн», — сказала акторка.

Реклама

Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images