Її місце сили: Памела Андерсон показала нові фото зі свого городу

Памела Андерсон / © Associated Press

58-річна американська акторка і модель — Памела Андерсон — останніми роками зосередилася на більш відокремленому й усвідомленому житті. Вона переїхала до рідного будинку своєї бабусі в невеличкому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень і квіти.

У своєму Instagram вона опублікувала нові фото зі свого місця сили, як вона називає свої город і сад.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

«Настав новий рік… і я зрозуміла, що найбільш значущі новорічні обіцянки не про те, щоб змінити себе… вони про повернення до того, хто ти є насправді. Для мене це почуття завжди було пов’язане з Канадою. Тиша, простір, те, як природа нагадує про необхідність знову дихати…», — написала Памела під знімками.

Андерсон розповідає, город і сад для неї — спосіб жити ближче до природи, знизити свою залежність від індустрії та підтримувати ментальне здоров’я. Вона називає садівництво «медитацією на відкритому повітрі».

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

© Instagram Памели Андерсон

