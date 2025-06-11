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- Шоу-бізнес
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Її морквяне вбрання привертало увагу: королева Матильда одягла яскравий костюм від улюбленого бренду
Її Величність обрала для екскурсії стильне та оригінальне вбрання від бельгійського бренду.
10 червня король Бельгії Філіп та його дружина королева Матильда відвідали галереї, що нещодавно відкрилися. Вони присвячені декоративному мистецтву XIX століття, бельгійському арнуво та бельгійському ардеко в Королівських музеях мистецтв та історії. Ці приміщення займають площу 1200 квадратних метрів та демонструють виняткові експонати — деякі з них уперше виставляються на загальний огляд.
Для такого особливого заходу королева вирішила одягнути яскравий ансамбль і, звичайно, від свого улюбленого бренду. Матильда обрала костюм Natan, який включав блузу з асиметричним подолом та короткими рукавами і стильні прямі штани.
Також королева Бельгії доповнила образ бежевими туфлями на підборах, безліччю браслетів та клатчем від Armani Prive у принт. Особливу увагу в образі також привертав набір із великих золотих сережок та браслета-манжети, оскільки вони мали оригінальний вигляд та добре поєднувалися з її морквяним вбранням.
Проте Матильда не єдина королівська особа, яка цього тижня відвідала подібний захід. Також особливу екскурсію в музеї, але в Лондоні відвідала принцеса Кейт. Вона після короткої перерви в роботі потішила шанувальників новою появою на публіці та відвідала Victoria and Albert Museum East Storehouse. З цієї нагоди Кейт знову одягла елегантний костюм від Alexander McQueen, який вона вже носила кілька разів у попередні роки.