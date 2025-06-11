Її морквяне вбрання привертало увагу: королева Матильда одягла яскравий костюм від улюбленого бренду

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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10 червня король Бельгії Філіп та його дружина королева Матильда відвідали галереї, що нещодавно відкрилися. Вони присвячені декоративному мистецтву XIX століття, бельгійському арнуво та бельгійському ардеко в Королівських музеях мистецтв та історії. Ці приміщення займають площу 1200 квадратних метрів та демонструють виняткові експонати — деякі з них уперше виставляються на загальний огляд.

Для такого особливого заходу королева вирішила одягнути яскравий ансамбль і, звичайно, від свого улюбленого бренду. Матильда обрала костюм Natan, який включав блузу з асиметричним подолом та короткими рукавами і стильні прямі штани.

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

Також королева Бельгії доповнила образ бежевими туфлями на підборах, безліччю браслетів та клатчем від Armani Prive у принт. Особливу увагу в образі також привертав набір із великих золотих сережок та браслета-манжети, оскільки вони мали оригінальний вигляд та добре поєднувалися з її морквяним вбранням.

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Проте Матильда не єдина королівська особа, яка цього тижня відвідала подібний захід. Також особливу екскурсію в музеї, але в Лондоні відвідала принцеса Кейт. Вона після короткої перерви в роботі потішила шанувальників новою появою на публіці та відвідала Victoria and Albert Museum East Storehouse. З цієї нагоди Кейт знову одягла елегантний костюм від Alexander McQueen, який вона вже носила кілька разів у попередні роки.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіпп VI / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп прибули з візитом до Німеччини / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images