Її не впізнати: Сабріна Карпентер з'явилася на модному шоу в строгому вбранні і з новою зачіскою

Сабріна Карпентер / © Getty Images

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Американська попзірка Сабріна Карпентер відвідала модний показ бренду Dior, який у Парижі, у межах Тижня моди, презентував нову чоловічу колекцію одягу на сезон весна-літо 2026.

Сабріна, коли з’явилася на цьому заході, дуже здивувала, адже відмовилася від яскравих суконь та гламурних корсетів, які для неї створив український дизайнер Іван Фролов. Цього разу 26-річна співачка вийшла на публіку у строгому сірому костюмі, який включав приталений жакет та спідницю нижче колін зі складками. Доповнила свій образ співачка бежевими туфлями з відкритими пальцями, а також сумкою Lady Dior, яку прославила принцеса Діана.

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Також кардинально новою була і зачіска Карпентер, адже вперше за тривалий час вона відмовилася від свого фірмового укладання з об’ємними локонами. Натомість Сабріна зробила зачіску з прямим волоссям і прикрасила її шпилькою.

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Сабріна Карпентер / © Getty Images

Вбрання, яке одягла Сабріна, було сучасною версією знаменитого комплекла з барним жакетом і спідницею, що входили до колекції New Look розробленої після Другої світової війни Крістіаном Діором.

Вбрання створене Крістіаном Діором для колекції New Look Haute Couture весна-літо 1947 року / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press Сабріна Карпентер / © Associated Press Сабріна Карпентер / © Getty Images Сабріна Карпентер / © Associated Press Сабріна Карпентер / © Getty Images Сабріна Карпентер / © Getty Images Сабріна Карпентер / © Associated Press Сабріна Карпентер / © Associated Press Сабріна Карпентер / © Associated Press Сабріна Карпентер / © Associated Press