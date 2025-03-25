Її не впізнати: 40-річна дочка рокера Оззі Осборна вийшла на червону доріжку

Келлі Осборн — відома публічна особистість, яка працює у різних сферах шоубізнесу, а також прославилася завдяки своїй відомій родині та реалітішоу "Сімейка Осборнів", яке виходило на початку двохтисячних років.

Від того часу Келлі дуже змінилася і зараз її практично не впізнати, зокрема через те, що стала білявкою та кардинально змінила свій стиль одягу. На заході Clarins ICONS, який відбувся у Музеї кіноакадемії 21 березня в Лос-Анджелесі, вона з'явилася у милій сукні від бренду Rebecca Vallance.

Це було смугасте чорно-рожеве вбрання з бретелями-зав'язками, яке вона носила в поєднанні з туфлями на підборах. Образ Келлі доповнили макіяж, зачіска-хвіст та кілька прикрас.

Келлі Осборн / Фото: Getty Images

А ще зовсім нещодавно у Келлі було фіолетове волосся. Такий відтінок вона носила багато років і не зраджувала фірмового стилю, навіть після кардинального схуднення на 38 кіло. Однак, як бачимо, зараз у неї настав час змін і вона вирішила відмовити від яскравості на користь класичнішого відтінку волосся.

Келлі Осборн / Фото: Associated Press

Келлі Осборн / Фото: instagram.com/kellyosbourne

Келлі Осборн / Фото: instagram.com/kellyosbourne

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